Диваны еврокнижка – это один из самым востребованных вариантов мебельного изделия. Покупатели останавливают свой выбор на нем, так как он обладает простым механизмом для раскладки. Это комфорт и удобство. Днем он может стать местом посиделок с гостями, а ночью быть кроватью и дарить здоровый сон своему владельцу.

Если вы находитесь в поисках подходящего дивана для гостиной или спальной комнаты, прекрасным выбором станет диван еврокнижка. Такая мебель подойдет как для приема гостей, так и для хорошего ночного отдыха. Одним из главных достоинств этого дивана считается его простой механизм раскладывания. Конструкция дивана состоит из двух половин, которые плотно прилегают к стене, а внутри есть место, в котором могут хранить постельное белье или другие нужные вещи.

Преимущество дивана еврокнижка

компактное хранение постельных принадлежностей в ящике

экономия места за счет механизма трансформации

полноценное спальное ложе для двоих.

Не менее важны:

высокая устойчивость к износу

надежный механизм, выдерживающий до 300 кг массы нагрузки

простой способ трансформировать в лежачее положение – выполнить сможет ребенок и пожилой человек.

В шаге перед покупкой, оцените бытовые качества:

облегченная уборка – пройдитесь пылесосом по обивке для сбора пыли

плотная обивка не меняет цвет от УФ-лучей

откровенная дешевизна наравне с конкурентами.

Предлагаемые модели

Отечественные производители могут предложить покупателям ряд моделей:

Диван еврокнижка без подлокотников . Идеальное решение для небольших комнат, предложено исключительно место для сна. С парой подлокотников. Длина изделия возрастет примерно на полметра, но будет поддерживать подушки в процессе отдыха и повысит удобность сидения; С единственным подлокотником. Компромиссное решение.

Принцип раскладывания дивана еврокнижка

Сиденье выдвигается вперед и до упора, На освободившееся место опускается спинка.

Вот и весь процесс. Из сложного тут, пожалуй, только ролики, которые передвигаются по добротным направляющим, выполненным из твердых пород дерева или клееной фанеры. Однако именно то, что все это так просто работает, побуждает многих, кому попадается в поле зрения диван Еврокнижка, купить именно его.

Правильный выбор для семьи

Диваны еврокнижка с ящиком – это европейской качество по понятной цене, идеальное решение для семьи. Раскладывается просто – все члены семьи справятся без труда.

Бережное использование жилого пространства экономит место для игр и творчества с детьми. Износостойкий механизм трансформации прослужит гарантийный срок без изломов.

Быстрое образование дополнительного спального места актуально для гостей и спальни хозяев в малогабаритных квартирах.

Увеличьте пространство для жизни, насладитесь выбором стильной обивки и конфигурации.





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