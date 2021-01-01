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Офисные диваны

Офисные диваны
Сортировка:  ценаназваниерейтинг
Показано 60 товаров из 92
Диван Корвет
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Цвет на выбор
Диван Корвет
Диван Корвет
Фокстрот
10,400руб.
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Офисный диван Родос
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Офисный диван Родос
Офисный диван Родос
ИП Скобелев
11,200руб.
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Диван Нунки
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Цвет на выбор
Диван Нунки
Диван Нунки
Фиеста
11,300руб.
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Офисный диван Блюз 10.08
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Хит продажРазмер на выборЦвет на выбор
Офисный диван Блюз 10.08
Офисный диван Блюз 10.08
МДВ
11,400руб.
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Офисный диван Блюз 10.07
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Размер на выборЦвет на выбор
Офисный диван Блюз 10.07
Офисный диван Блюз 10.07
МДВ
11,650руб.
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Офисный диван Блюз 10.04
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Размер на выборЦвет на выбор
Офисный диван Блюз 10.04
Офисный диван Блюз 10.04
МДВ
12,950руб.
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Офисный диван Алекто
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Цвет на выбор
Офисный диван Алекто
Офисный диван Алекто
МДВ
13,090руб.
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Диван Жемчужина
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Цвет на выбор
Диван Жемчужина
Диван Жемчужина
Фокстрот
13,100руб.
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Офисный диван Блюз 10.06
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Офисный диван Блюз 10.06
Офисный диван Блюз 10.06
МДВ
13,200руб.
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Офисный диван Алекто-2
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Размер на выборЦвет на выбор
Офисный диван Алекто-2
Офисный диван Алекто-2
МДВ
13,250руб.
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Диван Альт-2
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Размер на выборЦвет на выбор
Диван Альт-2
Диван Альт-2
МДВ
13,400руб.
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Офисный диван Блюз 10.02
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Размер на выборЦвет на выбор
Офисный диван Блюз 10.02
Офисный диван Блюз 10.02
МДВ
13,500руб.
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Офисный диван Блюз 10.03
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Размер на выборЦвет на выбор
Офисный диван Блюз 10.03
Офисный диван Блюз 10.03
МДВ
13,500руб.
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Диван двухместный Алекто-5
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Размер на выборЦвет на выбор
Диван двухместный Алекто-5
Диван двухместный Алекто-5
МДВ
13,600руб.
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Офисный диван Алекто-3
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Размер на выборЦвет на выбор
Офисный диван Алекто-3
Офисный диван Алекто-3
МДВ
13,600руб.
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Диван Кверти
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Цвет на выбор
Диван Кверти
Диван Кверти
Фокстрот
13,900руб.
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Диван Альт-3
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Размер на выборЦвет на выбор
Диван Альт-3
Диван Альт-3
МДВ
14,200руб.
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Офисный диван Альт
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Размер на выборЦвет на выбор
Офисный диван Альт
Офисный диван Альт
МДВ
14,200руб.
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Офисный диван Ария 10.03
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Размер на выборЦвет на выбор
Офисный диван Ария 10.03
Офисный диван Ария 10.03
МДВ
14,600руб.
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Офисный диван Милана Мини
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Цвет на выбор
Офисный диван Милана Мини
Офисный диван Милана Мини
Аккорд
14,600руб.
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Офисный диван ОММ-1
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Размер на выборЦвет на выбор
Офисный диван ОММ-1
Офисный диван ОММ-1
ИП Скобелев
14,600руб.
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Офисный диван Барс
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Размер на выборЦвет на выбор
Офисный диван Барс
Офисный диван Барс
ИП Скобелев
14,800руб.
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Диван двухместный Алекто-4
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Диван двухместный Алекто-4
Диван двухместный Алекто-4
МДВ
15,950руб.
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Офисный диван Милана Макси
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Цвет на выбор
Офисный диван Милана Макси
Офисный диван Милана Макси
Аккорд
16,200руб.
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Офисный диван Орион-3
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Размер на выборЦвет на выбор
Офисный диван Орион-3
Офисный диван Орион-3
МДВ
16,200руб.
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Офисный диван Орион
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Размер на выборЦвет на выбор
Офисный диван Орион
Офисный диван Орион
МДВ
16,990руб.
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Диван Эгоист
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Цвет на выбор
Диван Эгоист
Диван Эгоист
Фокстрот
17,100руб.
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Диван двухместный Орион-4
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Размер на выборЦвет на выбор
Диван двухместный Орион-4
Диван двухместный Орион-4
МДВ
17,650руб.
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Офисный диван Мотель-2
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Цвет на выбор
Офисный диван Мотель-2
Офисный диван Мотель-2
Аккорд
17,990руб.
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Офисный диван Рантье-2
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Цвет на выбор
Офисный диван Рантье-2
Офисный диван Рантье-2
Аккорд
17,990руб.
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Диван Винтаж
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Цвет на выбор
Диван Винтаж
Диван Винтаж
Фокстрот
18,000руб.
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Офисный диван Орион-2
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Размер на выборЦвет на выбор
Офисный диван Орион-2
Офисный диван Орион-2
МДВ
18,200руб.
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Модульный диван Блюз 10.09
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Цвет на выбор
Модульный диван Блюз 10.09
Модульный диван Блюз 10.09
МДВ
18,250руб.
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Офисный трехместный диван ОММ-5-3
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Цвет на выбор
Офисный трехместный диван ОММ-5-3
Офисный трехместный диван ОММ-5-3
ИП Скобелев
18,600руб.
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Офисный диван Вега-2
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Офисный диван Вега-2
Офисный диван Вега-2
МДВ
18,700руб.
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Диван Рональд Брайт
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Новинка
Диван Рональд Брайт
Диван Рональд Брайт
Мебель-Холдинг
20,300руб.
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Офисный диван Мотель-3
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Цвет на выбор
Офисный диван Мотель-3
Офисный диван Мотель-3
Аккорд
20,990руб.
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Офисный диван Рантье-3
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Цвет на выбор
Офисный диван Рантье-3
Офисный диван Рантье-3
Аккорд
20,990руб.
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Офисный диван Пирит
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Размер на выборЦвет на выбор
Офисный диван Пирит
Офисный диван Пирит
ЭкоДизайн
21,500руб.
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Офисный диван Аргумент
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Офисный диван Аргумент
Офисный диван Аргумент
ЭкоДизайн
21,950руб.
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Диван Рональд 2
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Новинка
Диван Рональд 2
Диван Рональд 2
Мебель-Холдинг
22,200руб.
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Офисный диван Поло
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Цвет на выбор
Офисный диван Поло
Офисный диван Поло
Утин
22,200руб.
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Офисный диван Босс
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Размер на выборЦвет на выбор
Офисный диван Босс
Офисный диван Босс
Утин
22,300руб.
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Диван Ньюкасл 2 506м
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НовинкаСкидка 26%
Диван Ньюкасл 2 506м
Диван Ньюкасл 2 506м
Фиеста
22,496руб.30400
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Диван Ньюкасл 2 м482
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НовинкаСкидка 25%
Диван Ньюкасл 2 м482
Диван Ньюкасл 2 м482
Фиеста
22,800руб.30400
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Диван Ньюкасл 2 м772
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НовинкаСкидка 25%
Диван Ньюкасл 2 м772
Диван Ньюкасл 2 м772
Фиеста
23,775руб.31700
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Угловой диван Алекто
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Цвет на выбор
Угловой диван Алекто
Угловой диван Алекто
МДВ
24,200руб.
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Офисный диван Блэкмор
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Цвет на выбор
Офисный диван Блэкмор
Офисный диван Блэкмор
Аккорд
24,500руб.
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Диван Демократ 2
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Новинка
Диван Демократ 2
Диван Демократ 2
Мебель-Холдинг
24,700руб.
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Диван Ньюкасл
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Цвет на выбор
Диван Ньюкасл
Диван Ньюкасл
Фиеста
24,900руб.
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Офисный диван Босс
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Цвет на выбор
Офисный диван Босс
Офисный диван Босс
ИП Скобелев
25,700руб.
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Диван Гламур
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Цвет на выбор
Диван Гламур
Диван Гламур
Аккорд
26,990руб.
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Недорогие офисные диваны из экокожи

Диваны для офиса это не привилегия, а необходимость. К вам пришел клиент, но вы еще заняты с другим человеком? Он может спокойно подождать вас, сидя на комфортном диване, а не стоять где-то посередине офиса. А рабочий персонал может просто воспользоваться ими для отдыха в свой перерыв. Офисные диваны – это знак внимания и заботы о людях.

Чаще всего в офис закупают диваны не яркого тона, они приглушенные, сдержанные, что как нельзя кстати подходит под обстановку рабочего кабинета.

Что нужно учитывать перед покупкой такого изделия? Самое главное преимущество, какое должно быть у офисной, и не только, мебели – это практичность. Офисным диваном за один рабочий день могут воспользоваться больше десяти человек.  По этой причине офисный диван нужно выбирать больше с точки зрения практичности. Выбирайте такую обивку изделия, чтобы его материал, из которого он состоит, можно было легко отчистить самостоятельно, так как обращаться постоянно в химчисту финансово невыгодно. Самым лучшим обивочным материалом для офисной мягкой мебели считается натуральная кожа. Кожаный офисный диван смотрится солидно, подходит к любому интерьеру, кожаное покрытие износостойкое, не впитывает пыль и легко чистится при помощи влажной тряпки. Не менее надежная офисная мебель, обивка которой изготовлена из качественного кожзама, экокожи или прочной синтетической ткани.

Офисный диван

Конечно, для каждого из этих помещений нужна особая мебель: например, интерьер в кабинете руководителя должен быть солиден и изыскан, поэтому кожаный диван с каркасом из натуральной древесины – именно то, что нужно; а вот в зоне отдыха лучше установить уютный модульный диванчик в тканевой обивке, один вид которого поможет расслабиться и настроит на мирный лад.

Правда, при всем различии, у предметов офисной мебели, в том числе и у диванов, есть одна важная общая черта. Каждый день эти элементы гарнитура подвергаются серьезным нагрузкам, поэтому материалы, используемые для их производства, должны отличаться превосходным качеством, высокой износостойкостью, устойчивостью к механическим повреждениям и загрязнениям. Как выбрать подходящий диван для офиса и чему именно нужно уделить внимание?

Обивка офисных диванов

Существует три варианта обивки для офисных диванов: ткань, кожа или кожзаменитель и комбинирование двух этих материалов.

  • натуральная кожа или кожзаменитель – это, пожалуй, классический вариант. Чаще всего в солидных офисах, в кабинетах руководителей крупных фирм стоят именно такие диваны. Если вы обратите внимание на то, как в кинофильмах или сериалах представлены офисы, то не сможете не заметить, что вся мягкая мебель выполнена исключительно в кожаной обивке. Словом, кожа – это идеальный выбор для тех, кто стремится создать в помещении атмосферу роскоши и респектабельности;
  • тканевая обивка – еще один замечательный вариант. Основное достоинство такого дивана – его неприхотливость в уходе. Мебель в тканевом оформлении довольно редко устанавливается в кабинетах начальника или в приемных, но для зоны отдыха или клиентской зоны это, пожалуй, наилучший выбор. Конечно, и у ткани тоже есть свои недостатки: например, она лучше, чем кожа притягивает пыль – но современная тканевая мебель от производителя зачастую обрабатывается пыле- и влагоотталкивающими составами, помогающими сохранить безупречный внешний вид обивки надолго;

Диван трехместный офисный

  • комбинированные диваны – мебель, сочетающая в себе все достоинства тканевой и комбинированной. Чаще всего в этом случае кожей обиваются только подлокотники, а вот сидение и спинка изделия обтягиваются тканью. Не только практичность, но и красота таких изделий заставляет многих начальников выбирать комбинированные Двухместные офисные диваны для приемных или клиентских зон. Действительно, мебель в комбинированной обивке смотрится невероятно выразительно и эффектно. 

Каркас офисных диванов

Каркас дивана может быть выполнен из дерева, ДСП или МДФ и металла. Наиболее предпочтительным, разумеется, является первый вариант. Натуральный массив обладает превосходными эксплуатационными и технологическими характеристиками: он прочен, износоустойчив, отличается высокой деформативностью и удельной вязкостью, а также упруг и способен великолепно удерживать крепления различного рода (болты, шурупы, гвозди и так далее). Кроме того, есть у древесины и еще она отличительная черта: этот экологически чистый материал не выделяет в атмосферу вредоносных веществ, а потому безопасен для вашего здоровья и здоровья ваших сотрудников и коллег. Вот почему диван с каркасом из натурального массива идеально подойдет для офисного помещения.

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