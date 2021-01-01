Недорогие офисные диваны из экокожи

Диваны для офиса это не привилегия, а необходимость. К вам пришел клиент, но вы еще заняты с другим человеком? Он может спокойно подождать вас, сидя на комфортном диване, а не стоять где-то посередине офиса. А рабочий персонал может просто воспользоваться ими для отдыха в свой перерыв. Офисные диваны – это знак внимания и заботы о людях.

Чаще всего в офис закупают диваны не яркого тона, они приглушенные, сдержанные, что как нельзя кстати подходит под обстановку рабочего кабинета.

Что нужно учитывать перед покупкой такого изделия? Самое главное преимущество, какое должно быть у офисной, и не только, мебели – это практичность. Офисным диваном за один рабочий день могут воспользоваться больше десяти человек. По этой причине офисный диван нужно выбирать больше с точки зрения практичности. Выбирайте такую обивку изделия, чтобы его материал, из которого он состоит, можно было легко отчистить самостоятельно, так как обращаться постоянно в химчисту финансово невыгодно. Самым лучшим обивочным материалом для офисной мягкой мебели считается натуральная кожа. Кожаный офисный диван смотрится солидно, подходит к любому интерьеру, кожаное покрытие износостойкое, не впитывает пыль и легко чистится при помощи влажной тряпки. Не менее надежная офисная мебель, обивка которой изготовлена из качественного кожзама, экокожи или прочной синтетической ткани.

Конечно, для каждого из этих помещений нужна особая мебель: например, интерьер в кабинете руководителя должен быть солиден и изыскан, поэтому кожаный диван с каркасом из натуральной древесины – именно то, что нужно; а вот в зоне отдыха лучше установить уютный модульный диванчик в тканевой обивке, один вид которого поможет расслабиться и настроит на мирный лад.



Правда, при всем различии, у предметов офисной мебели, в том числе и у диванов, есть одна важная общая черта. Каждый день эти элементы гарнитура подвергаются серьезным нагрузкам, поэтому материалы, используемые для их производства, должны отличаться превосходным качеством, высокой износостойкостью, устойчивостью к механическим повреждениям и загрязнениям. Как выбрать подходящий диван для офиса и чему именно нужно уделить внимание?

Обивка офисных диванов

Существует три варианта обивки для офисных диванов: ткань, кожа или кожзаменитель и комбинирование двух этих материалов.

натуральная кожа или кожзаменитель – это, пожалуй, классический вариант. Чаще всего в солидных офисах, в кабинетах руководителей крупных фирм стоят именно такие диваны. Если вы обратите внимание на то, как в кинофильмах или сериалах представлены офисы, то не сможете не заметить, что вся мягкая мебель выполнена исключительно в кожаной обивке. Словом, кожа – это идеальный выбор для тех, кто стремится создать в помещении атмосферу роскоши и респектабельности;

тканевая обивка – еще один замечательный вариант. Основное достоинство такого дивана – его неприхотливость в уходе. Мебель в тканевом оформлении довольно редко устанавливается в кабинетах начальника или в приемных, но для зоны отдыха или клиентской зоны это, пожалуй, наилучший выбор. Конечно, и у ткани тоже есть свои недостатки: например, она лучше, чем кожа притягивает пыль – но современная тканевая мебель от производителя зачастую обрабатывается пыле- и влагоотталкивающими составами, помогающими сохранить безупречный внешний вид обивки надолго;

комбинированные диваны – мебель, сочетающая в себе все достоинства тканевой и комбинированной. Чаще всего в этом случае кожей обиваются только подлокотники, а вот сидение и спинка изделия обтягиваются тканью. Не только практичность, но и красота таких изделий заставляет многих начальников выбирать комбинированные Двухместные офисные диваны для приемных или клиентских зон. Действительно, мебель в комбинированной обивке смотрится невероятно выразительно и эффектно.

Каркас офисных диванов

Каркас дивана может быть выполнен из дерева, ДСП или МДФ и металла. Наиболее предпочтительным, разумеется, является первый вариант. Натуральный массив обладает превосходными эксплуатационными и технологическими характеристиками: он прочен, износоустойчив, отличается высокой деформативностью и удельной вязкостью, а также упруг и способен великолепно удерживать крепления различного рода (болты, шурупы, гвозди и так далее). Кроме того, есть у древесины и еще она отличительная черта: этот экологически чистый материал не выделяет в атмосферу вредоносных веществ, а потому безопасен для вашего здоровья и здоровья ваших сотрудников и коллег. Вот почему диван с каркасом из натурального массива идеально подойдет для офисного помещения.